Teatro barese in lutto per la scomparsa di Franco de Giglio

BARI – È tra i padri del teatro barese insieme a Mariolina De Fano e Nicola Pignataro. Lui che cinquant’anni fa ha dato vita al Purgatorio, una realtà dalla quale sono passati i migliori artisti locali e non.

Il teatro barese è in lutto per la scomparsa di Franco De Giglio, figura storica della compagnia di Nicola Pignataro, noto a tutti come “Luciwawa”, nome attribuitogli dal compianto Gianni Colajemma nella sit com di grande successo di Antenna Sud, Er – Medici al Capolinea. Aveva 79 anni.

