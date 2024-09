Al via il 14° Rally Porta del Gargano: 50 equipaggi in gara

Le strade di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano saranno teatro del 14° Rally Porta del Gargano e del 4° Trofeo Città di Vieste. Su un percorso totale di 327 km, 50 equipaggi si sfideranno in 10 prove speciali cronometrate per un totale di 73,5 km. L’evento, che segna la conclusione della Coppa Aci Rally 8° Zona, vedrà assegnare il titolo in una delle aree nazionali più competitive, comprendente Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Durante la presentazione, avvenuta presso il Palazzo Comunale di Vieste, il sindaco Giuseppe Nobiletti, insieme ad altre autorità locali, ha espresso entusiasmo per l’importanza sportiva e turistica della competizione. “Questa gara unisce diversi comuni del Gargano in una grande giornata di sport”, ha dichiarato Nobiletti. Anche la Vicesindaco Mariella Pecorelli ha sottolineato come l’evento offra un’ulteriore attrazione per i turisti ancora presenti nella zona.

Il Rally Porta del Gargano ha registrato una crescita significativa del numero di piloti locali, con un aumento da 4 a 10 equipaggi viestani negli ultimi anni, come ha evidenziato Meo Solitro, presidente della scuderia organizzatrice ASD Piloti Sipontini. Tra i 50 iscritti, ben 11 piloti gareggeranno con vetture della classe top Rally2, con una lotta serrata per il titolo tra Emanuele Giannetti, “Dedo” De Dominicis e Mirko Liburdi.

Il rally partirà sabato 28 settembre alle 17:30 e si concluderà domenica 29, sempre a Vieste.

