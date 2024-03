“Il rischio serio che si bloccasse l’attività degli stabilimenti lo abbiamo sventato con l’amministrazione straordinaria, visto che il tribunale ha certificato che c era una palese insolvenza e ipotizzando anche la bancarotta”.

Lo ha detto oggi il Ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ad una domanda sull’ex Ilva a margine del B7 a Verona.

“Questo rischio – ha ribadito – lo abbiamo sventato, i commissari da tutti giudicati in maniera eccellente hanno rimesso in moto i processi produttivi , a cominciare dalla messa in sicurezza degli impianti, che ovviamente ci preoccupava per l’ambiente e la salute dei cittadini “.

“La Camera – ha infine precisato – ha votato oggi definitivamente il decreto legge che mette in sicurezza sia la filiera sia i lavoratori della stessa, estendendo loro anche la cassa integrazione ”

