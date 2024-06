Adiconsum Taranto Brindisi invita a mettere in mora Citroën

L’Associazione dei consumatori Adiconsum Taranto Brindisi rende noto che la casa automobilistica Citroën, attraverso Groupe Psa Italia, ha di recente inviato ai proprietari di auto C3 e DS3, una missiva intimando loro di non circolare e, quindi, di tenere fermo il veicolo, a causa del cattivo funzionamento dell’airbag. Al contempo, ha consigliato di contattare i centri di assistenza convenzionati Citroën per la sostituzione dell’airbag difettoso.

“Ci risulta che moltissimi di quei proprietari, recatisi presso le filiali e/o le officine convenzionate, non hanno trovato affatto un’immediata soluzione al problema e, a oggi, assai copiose risultano le prenotazioni, pertanto, gli stessi consumatori dovranno aspettare chissà per quanto tempo ancora per l’assenza diretta ricambi”, spiega in una nota Antonio Bosco, presidente territoriale dell’Associazione.

“A fronte dei gravissimi disagi subiti, oltre ai danni economici tutti da quantificare, l’Adiconsum Taranto Brindisi invita i possessori delle auto interessate a mettere formalmente in mora Groupe Psa Italia, rivolgendosi agli uffici territoriali dell’Associazione, di Taranto (Corso Umberto, n. 185) e di Brindisi (Viale Togliatti, n. 78).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author