Intelligenza artificiale ed intelligence: prospettive e sfide future

L’intelligenza artificiale compie significativi passi in avanti nel mondo della comunicazione, ma ha ancora dei suoi limiti. Se ne parla a Polignano a mare in un convegno dedicato ai giornalisti. Presentato anche il libro le regole del gioco dedicato all’intelligence militare e sulle sfide future in ambito internazionale

