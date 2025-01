Addio a Luca Beatrice, critico d’arte: il cordoglio dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luca Beatrice, critico d’arte e giornalista. In un messaggio ufficiale, il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha inviato le più sentite condoglianze alla famiglia di Beatrice, ricordandolo per le sue straordinarie doti umane e le competenze artistiche. L’Arma sottolinea il contributo prezioso di Beatrice, che ha recentemente partecipato con grande professionalità alla presentazione del Calendario Storico 2025.

