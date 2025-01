La denuncia di Serena: «Mio padre ha l’Alzheimer e le rette chi le paga?»

SAN PANCRAZIO S.: Serena, di San Pancrazio Salentino, ha il papà affetto da Alzheimer in cura in una RSA del Salento e denuncia l’aumento del contributo per le famiglie, con un ulteriore incremento inspiegabile, racconta la donna, nell’ultima retta di dicembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author