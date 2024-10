Acqua smart: la Puglia porta a Ecomondo ‘l’origine del futuro’

A come Acqua, l’elemento essenziale su cui tutto si fonda: un bene comune e pubblico che richiede tutela, conoscenza e una gestione sempre più coordinata, efficiente e sostenibile, capace di adattarsi alle sfide del cambiamento climatico.

A testimoniare questa visione sarà il Sistema Puglia, pronto a condividere la sua esperienza a Ecomondo – The Green Technology Expo, il principale evento internazionale in Europa e nel Mediterraneo per le tecnologie e le soluzioni industriali nei settori della green e circular economy, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre. Sono attesi 1.600 operatori internazionali provenienti da oltre 100 Paesi.

La Puglia sarà protagonista di centinaia di incontri business to business e di uno spazio espositivo organizzato da Acquedotto Pugliese (AQP) in collaborazione con l’Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), Aseco e Pugliapromozione. Numerosi gli ospiti attesi, tra cui ricercatori, professionisti del settore e figure politiche di rilievo come il commissario nazionale per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua e il vicesegretario dell’Unione per il Mediterraneo, Grammenos Mastrojeni. Il programma completo è disponibile sul sito di AQP.

L’inaugurazione dello spazio AQP avverrà martedì 5 novembre nel padiglione D7. Mercoledì 6 novembre, dalle 11.30 alle 13, presso l’Ocean Arena Hall Est, si terrà l’evento Water for Life, dedicato alle città sostenibili, in cui sarà assegnato il Water for Life: AQP Award. Giunto alla terza edizione, il premio promuove iniziative di Paesi, personalità, istituzioni e associazioni che diffondono la cultura della sostenibilità. Alle 14.30, nello stand di AQP, è previsto un panel sull’economia circolare, seguito alle 15.30 da quello sui Piani di sicurezza delle acque (PSA) e sulla clorammina.

Giovedì 7 novembre, dalle 11.30 alle 13, sempre nell’Ocean Arena Hall Est, sarà presentato il paper Acqua: Agenda per il Mediterraneo, realizzato da The European House – Ambrosetti, che offrirà uno scenario di riferimento per la gestione della risorsa idrica. Nel pomeriggio, alle 15.30, nello stand AQP, il panel Control Room e digitalizzazione illustrerà le potenzialità del nuovo sistema digitale di Acquedotto Pugliese, in grado di monitorare da remoto l’intero sistema idrico.

