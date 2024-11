Torre Santa Susanna, Maria Teresa D’Ambrosio a Sofia rappresenterà l’Italia ad un festival di canto

Prestigioso traguardo per Maria Teresa D’Ambrosio, giovanissima cantante 14enne, di Torre Santa Susanna pronta a rappresentare l’Italia in un Festival a Sofia. La studentessa, al secondo anno al Liceo Scienze Umane “Ribezzo” di Latiano, è già volata in Bulgaria. Si tratta della sua prima partecipazione in una manifestazione all’estero. La comunità torrese e non solo è pronta a fare il tifo per lei. Scrive la coach mesagnese Eleonora D’Apolito sul suo profilo social: “Maria Teresa è mia allieva da quando aveva 9 anni. E’ stata notata da Michele Poma, direttore artistico e creatore del Festival Internazionale “Creatività senza frontiere”. Dall’Italia tiferemo per lei, già la partecipazione è una vittoria gigantesca anche per la maestra”.

Maria Teresa D’Ambrosio si è già esibita in altre iniziative musicali riscuotendo consensi di critica e applausi del pubblico presente. Ad agosto scorso proprio al Festival internazionale “Creatività senza Frontiere” di Abano Terme (PD), si è classificata al primo posto, per la categoria Pop “Canto” con il brano Skyfall di Adele.

