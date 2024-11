Promessi sposi, un fine settimana tutto dedicato al matrimonio

BARI – Costruire a 360° il giorno del matrimonio, con la possibilità di poter scegliere ogni dettaglio per organizzare la cerimonia e i festeggiamenti, avendo a disposizione un’offerta commerciale che abbraccia tutte le fasce di prezzo. Edizione numero 38 per “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, il salone internazionale dedicato al giorno del Sì che quest’anno ha fatto registrare un incremento del 15% rispetto al 2023 con 270 espositori che fino a domenica proporranno prodotti e servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, tra atelier, sale ricevimenti, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie, confetti e bomboniere. Durante la quattro-giorni barese non mancheranno le sfilate con abiti di famosi brand, esibizioni live delle band presenti in fiera, il concorso nazionale “Un giorno da modella”, e i format di successo dedicati al wedding food e al wedding cake, “LevanteCooking” e “LevanteCake”, che proporranno show cooking a cura degli chef pugliesi più rinomati, demo live, contest a tema, corsi di formazione e la presenza di famosi ospiti.

