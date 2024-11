Accordo Governo e Onu per potenziamento della sede di Brindisi

Il Governo italiano e le Nazioni Unite hanno firmato un accordo di grande rilevanza per finanziare lavori infrastrutturali finalizzati al rafforzamento della sede Onu di Brindisi. “Un accordo importantissimo”, afferma Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia, evidenziando come questa intesa contribuirà al programma “Food for Gaza”, lanciato dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lo scorso marzo.

“La sede di Brindisi – prosegue D’Attis – diventerà ancora più centrale nelle numerose crisi ed emergenze, dal Medio Oriente all’Europa”.

L’accordo prevede, inoltre, ricadute economiche significative per il territorio brindisino, un aspetto che ha spinto D’Attis a seguire l’intero iter del progetto. Il Governo ha anche confermato l’impegno a supportare la Scuola europea di Brindisi, con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2023, grazie a un emendamento proposto proprio da D’Attis.

