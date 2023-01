A Potenza inaugurata una libreria “aperta”

È stata inaugurata a Potenza, in piazza Matteotti, davanti la sede del Comune, una libreria “aperta” dove i cittadini possono lasciare libri e prenderne altri in prestito. Si chiama Bookcrossing il progetto voluto dall’assessorato al centro storico per incentivare i cittadini del capoluogo alla lettura ma anche allo scambio e alla solidarietà.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp