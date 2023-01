BARI – Da Pino Daniele ai Beatles passando per Gershwin e Domenico Modugno. Si chiama “Autoritratto” il concerto della pianista pugliese Rita Marcotulli che ha dato il via ufficialmente alla nuova rassegna targata Teatro Petruzzelli, i Concerti del Mattino: cinque appuntamenti per altrettante domeniche fino al 2 aprile, con biglietti a 5 euro per avvicinare sempre più i baresi e non solo, alla musica d’autore. In Autoritratto, Marcotulli racconta tutto il suo repertorio che spazia dal jazz al pop portando sul palco del politeama barese la sua esperienza musicale fatta di tanti ricordi e di una formazione che l’ha vista protagonista di grandi collaborazioni con i più grandi maestri della musica.

