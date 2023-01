BARI – I rapporti con il Movimento 5 stelle, le possibili coalizioni allargate anche a Calenda e Renzi, ma soprattutto rimettere al centro le esigenze dei cittadini. Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, riparte dalla Puglia per il suo assalto alla segreteria del Pd, in vista delle primarie che, secondo fonti interne, potrebbero slittare ulteriormente rispetto alle date di fine febbraio arrivando al periodo post elezioni di marzo. Il presidente, che proprio da Bari aveva iniziato la sua campagna, è tornato nel capoluogo pugliese per incontrare in un albergo cittadino amministratori e iscritti al partito vicini al segretario pugliese Marco Lacarra. Tra loro, da buon padrone di casa, il sindaco del capoluogo, Antonio Decaro.

