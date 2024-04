A Lecce torna il grande spettacolo sotto “Effetto Notte Festival”

Effetto Notte Festival, il grande spettacolo che promuove il Salento con il patrocinio del Comune di Lecce torna in scena al teatro Apollo. L’annuncio è stato fatto questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione nella sala Open Space del Comune Sabato 13 aprile gran galà di arte, musica e spettacolo, presentato da Antonio Stornaiolo e da Claudia Cesaroni, alla scoperta di vecchi e nuovi talenti e tanti ospiti prestigiosi. L’evento riconosciuto Eccellenza Italiana nel corso della 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ideato e realizzato da Maurizio Ciardo e Miria Gravili rappresenta un trampolino di lancio per i giovani artisti. Protagonista della serata che vedrà il conferimento di diversi premi e riconoscimenti a personalità che si sono distinte nell’ambito del cinema, della cultura e dell’arte, oltre alla musica, sarà la danza. Effetto Notte tramite la Banca di Credito Cooperativo di Leverano sostiene la Fondazione Umberto Veronesi per finanziare cure e ricerca contro il cancro e promuovere una corretta informazione scientifica.

