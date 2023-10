A Lecce la 32ª edizione del Fight Clubbing World Championship

Lecce – Si terrà a Lecce sabato 18 Novembre al Pala G. Ventura, la 32ª edizione del Fight Clubbing World Championship, il più grande evento di Sport da Combattimento d’Italia.

Nel corso della serata, le grandi Star Internazionali del Ring si affronteranno per la conquista di un Titolo del Mondo di K-1, un Titolo del Mondo di Muay Thai e un Titolo Italiano di Pugilato.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lecce, dalla Regione Puglia, dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana FPI e dall’OPES, vedrà tra i grandi atleti presenti in gara i leccesi e campioni del mondo Fabio Puce ed Enrico Pellegrino, gli ex campioni d’Italia Giuseppe Carafa e Pasquale di Silvio e, ancora, i campioni internazionali Yodpt, Davide Armanini e Cristian Milea.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del fighting, che per la prima volta al mondo vedrà disputarsi anche un Torneo di Boxe Autonoma in Carrozzina, con protagonisti assoluti Simone Dessi, Lorenzo Spadafora, Antonio Escolino e il giovane pugile Yelfry Rosado Guzman, rimasto in carrozzina e in cerca di riscatto dopo esser stato ferito con tre colpi di pistola.

