Auto si ribalta: muore 22enne, ferita fidanzata incinta che partorisce in ospedale

Stefano Maggio, 22enne di Cutrofiano (Lecce), è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Maglie-Lecce, allo svincolo per San Donato, nella mattinata di giovedì 19 ottobre. Con lui viaggiava la sua fidanzata, 22 anni, incinta all’ottavo mese e rimasta gravemente ferita. Trasportata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha partorito un neonato di 3 chili e 150 grammi ed è in buone condizioni. La ragazza, dopo essere stata sottoposta a una tac, è stata trasferita nel reparto di rianimazione. Secondo i primi rilievi, la coppia viaggiava su una Fiat Punto che si sarebbe ribaltata finendo contro il guardrail. Indaga la Polizia Stradale per stabilire l’esatta dinamica.

