Taranto: terribile incidente stradale sulla SS7, tre feriti gravi

Terribile intendente stradale nella tarda mattinata di giovedì 19 ottobre sulla SS7, che da Taranto conduce a Massafra. Quattro i mezzi coinvolti nella spaventosa carambola: un furgoncino che trasportava mozzarelle, finito fuori strada, due Lancia Y (una si è ribaltata) e una BMW. Il bilancio è di tre feriti gravi: due uomini e una donna trasportati in codice rosso all’ospedale SS Annunziata con un’ambulanza del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto letteralmente scoperchiare una Lancia Y per poter estrarre un uomo rimasto incastrato tra le lamiere. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Polizia, coadiuvata dalla Polizia Locale per i rilievi.

