A Cisternino il Festival ‘Penne Libere’: focus su energia e sostenibilità

Il 13 e 14 settembre 2024, Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, accoglierà uno degli eventi più innovativi del panorama italiano: il festival “Penne Libere”. Questa due giorni di incontri e dibattiti vedrà esperti, politici e rappresentanti di alto livello del mondo accademico e imprenditoriale confrontarsi su temi cruciali come le fonti rinnovabili, il risparmio energetico e il ruolo delle comunità locali.

Con 18 panel distribuiti in 4 location del centro storico e la partecipazione di 48 ospiti di rilievo, “Penne Libere” si distingue per la varietà e l’alto profilo dei contenuti. A garantire un dibattito stimolante saranno oltre 12 giornalisti che modereranno le sessioni, assicurando discussioni profonde e accessibili su temi come l’economia circolare e le politiche climatiche.

Tra gli argomenti trattati: la sanità e il risparmio energetico, l’influenza del Patto Europeo per il Clima, e la lotta alle fake news sulle energie rinnovabili. Non mancheranno momenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento, con spettacoli artistici, laboratori di gastronomia sostenibile e la consegna del prestigioso Premio “Penne Libere 2024”.

Un evento per chiunque desideri essere parte attiva del cambiamento verso un futuro più sostenibile.

