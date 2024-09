È tarantina la nuova medaglia d’oro del Performer Cup Italy Pass

Miriam Elisabetta Mascaretti è la nuova campionessa del Performer Cup – Italy Pass, il più importante campionato italiano internazionale di arti scenico-performative e sportive, organizzato dal C.S.A.In. (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e gestito da F.I.P.A.S.S. in cui la giovanissima tarantina, di soli dieci anni, si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria 6-11 anni, Classe C (nella sezione canto). Nella categoria in cui ha trionfato Miriam Elisabetta si sono sfidati giovani atleti di entrambi i sessi.

Già campionessa nazionale nella scorsa edizione, la tarantina è tornata sul prestigioso palco del Capitol Village, a Ostia Antica, esibendosi sulle note di “Shake It Off” dell’amatissima Taylor Swift. La kermesse, che celebra il connubio tra arte e sport, è stata presentata dal noto ballerino, coreografo e insegnante Garrison Rochelle e dall’attrice Stefania Spampinato.

Un prestigioso riconoscimento per Miriam Elisabetta, promessa tarantina del mondo del canto, alla quale si augura di raggiungere ulteriori traguardi e di continuare a incantare con il suo talento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author