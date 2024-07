82enne morto in Salento, badante fermato per omicidio

È stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio il badante moldavo 36enne che assisteva Fernando Monte, l’82enne trovato morto domenica sera nella sua casa, situata in via Trieste, a Castrignano dei Greci.

L’uomo, nel corso di un lungo interrogatorio, ha confessato che l’omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi, dopo una lite, al culmine di uno scatto d’ira. Stando a quanto emerso nel corso dell’immediata attività d’indagine condotta dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie e dai colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce, il diverbio sarebbe avvenuto all’ora di pranzo, al termine della quale il giovane moldavo avrebbe colpito il pensionato alla nuca ed in tutte le parti del corpo con un oggetto contundente. Gli investigatori pensano ad un telefono cellulare, rinvenuto, poi, con evidenti tracce di sangue nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione, insieme a capi di abbigliamento, intrisi di sostanza ematica. Tutto sarebbe riconducibile al presunto autore.

A scoprire il corpo esamine dell’82enne è stata la figlia della vittima che, nel tardo pomeriggio di domenica, si era recata presso l’abitazione dell’anziano padre per fargli visita. Nella casa la donna ha ritrovato, però, il corpo di Fernando Monte accasciato a terra, in una pozza di sangue e con evidenti segni d’ecchimosi e ferite, Il presunto assassino, invece, si trovava in stato confusionale, all’interno dell’abitazione, con gli indumenti macchiati di sangue. Per il badante 36enne, piantonato dai militari, è stato necessario il trasferimento presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce per le cure del caso. Tanti i curiosi e residenti che si sono riversati per strada, e che hanno inveito contro l’uomo mentre usciva in barella, tanto da rischiare il linciaggio.

In seguito alla confessione, il 36enne è stato dichiarato in stato di fermo e associato alla casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La salma di Fernando Monte, invece, dopo una prima ispezione da parte del medico legale Alberto Tortorella, è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa dell’esame autoptico, che sarà conferito nelle prossime ore.

