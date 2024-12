Squinzano, crolla un edificio in Vico Marinelle

SQUINZANO (LE) – Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenute a Squinzano, in Vicolo Marinelle, a seguito del crollo di un edificio.



Poteva essere una tragedia, a quanto si apprende non ci sono stati feriti, ma alcune persone residenti in un edificio che si trova nei pressi del luogo del crollo, sarebbero rimasti intrappolati nella loro abitazione.

Le macerie hanno distrutto un’auto parcheggiata, come si evince dalle foto in evidenza.

Dai primi accertamenti effettuati, non risultano persone coinvolte sotto le macerie. Tuttavia, sono in corso verifiche più approfondite per escludere qualsiasi rischio. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area continuano con la massima attenzione, al fine di garantire la sicurezza della zona circostante.





Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author