Calimera, incendio in un’officina: otto auto distrutte

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre, a Calimera (Lecce) un incendio è divampato nel piazzale di un’officina meccanica causando gravi danni. Le fiamme, partite da un furgone Fiat Doblò, si sono rapidamente propagate coinvolgendo otto auto parcheggiate nelle vicinanze. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno domato l’incendio e bonificato l’area. Sono in corso accertamenti per determinare le cause del rogo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author