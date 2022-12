18enni morti in incidente stradale, lutto cittadino a Cerignola

Condividi su...

Linkedin email

Il sindaco di Cerignola (Foggia) Francesco Bonito ha proclamato per oggi, venerdì 9 dicembre, il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio, i due 18enni morti in un incidente stradale avvenuto nella notte di martedì sulla provinciale 95 che da Cerignola conduce a Candela. “In concomitanza con i funerali di Francesco Pio e Carmine, che si terranno presso la Chiesa del Convento alle ore 16 proclamo lutto cittadino dalle 14 alle 18”, ha scritto il sindaco. I due ragazzi erano amici di classe dell’Istituto Agrario di Cerignola. Per cause ancora da accertare il loro veicolo, martedì, e’ uscito fuori strada finendo contro un albero. “A nome dell’Amministrazione Comunale – ha aggiunto il sindaco – esprimo nuovamente la sincera e sentita vicinanza ai familiari delle due vittime per il tragico evento”.