Roma – Il decreto Sud approvato dal Consiglio dei Ministri, trasforma le attuali 8 zone economiche speciali in una Zes unica che riguarda l’intero mezzoggiorno d’italia. Questo, consentira’ procedure di semplificazione nelle autorizzazioni e nell’uso delle risorse della fiscalità. Ma gli occhi sono puntati sul nuovo decreto contro le baby gang che coinvolge anche i genitori. Viene rafforzata la sanzione nei confronti dei genitori che abbandonano i figli e non li fanno andare a scuola: questo reato di dispersione assoluta fino a ieri, era punito con una sanzione platonica, ora si eleva con una pena detentiva.

Nel testo non c’è invece l’abbassamento dell’età per l’imputabilità degli under 14 ma per i minorenni sarà più facile il carcere. Per il Governo insomma, la priorità è reprimere la delinquenza e rieducare attraverso lo sport e la cultura

