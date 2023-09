Scuola: Marti-Sasso, bene CdM, grazie a Lega piu’ attenzione Sud

Roma- Il consiglio dei Ministri ha portato tanti cambiamenti ed uno di particolare interesse per il Sud e per la Puglia in particolare. Intima soddisfazione esprimono i parlamentari Roberto Marti e Rossano Sasso:”Con i provvedimenti sulla scuola approvati oggi in Consiglio dei Ministri, si conferma ulteriormente il buon lavoro della Lega al governo e l’attenzione costante che questo esecutivo rivolge al Mezzogiorno. Agenda Sud e’ una risposta concreta per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si incrementa di almeno una unita’ il personale ATA in ciascuna scuola del Meridione e si destinano 14 milioni al potenziamento dell’organico con 500 nuovi docenti. Si istituisce, inoltre, un fondo di 25 milioni per rafforzare le competenze di base degli studenti, aumentare il ‘tempo scuola’, promuovere una didattica sempre piu’ personalizzata e assicurare agli alunni sostegno psicologico. Anche il fondo per l’offerta formativa viene incrementato di 6 milioni per l’attivazione di progetti specifici ma, soprattutto, per la valorizzazione della professionalita’ dei docenti impegnati in questi territori che riceveranno altresi’ una premialita’ di punteggio. Misure mirate a colmare il gap educativo per le scuole del Sud e che prevedono ulteriori 34 milioni di euro anche per la Puglia dove saranno 346 le scuole primarie finanziate – praticamente tutte – con 157 mila studenti coinvolti. Oggi, grazie a questi interventi pragmatici, si compie un passo avanti importante per la formazione dei nostri ragazzi e per il loro futuro”. Cosi’ in una nota i parlamentari della Lega Roberto Marti e Rossano Sasso, rispettivamente presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama e capogruppo della commissione Cultura alla Camera, relativamente ai provvedimenti sulla scuola approvati oggi in CdM.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp