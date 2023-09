Bari 2024, centrosinistra al tavolo: coalizione larga e nome entro l’Immacolata

Bari – Primo vertice a sinistra, in vista delle Comunali baresi del 2024. Niente fughe in avanti, coalizione larga con 5 Stelle e centristi al tavolo e una road map dei lavori: tutti all’opera sul programma fino a metà ottobre e nomination sul candidato entro l’Immacolata, secondo i migliori auspici. Il segretario regionale dem, De Santis: «Una coalizione larghissima, sul modello di quella che abbiamo presentato a Foggia, dalla sinistra al terzo polo. È diversa da quella che abbiamo presentato a Brindisi, dove non avevamo centristi né sinistra. Così ci consentirà di vincere a Foggia, Bari e anche le elezioni a Lecce».

