Zelensky al G7 in Puglia, lo conferma il premier Meloni

Il premier Giorgia Meloni ha confermato che Volodymyr Zelensky prenderà parte al prossimo vertice del G7 in Puglia. Nel frattempo, il presidente dell’Ucraina ha annunciato di aver incontrato una delegazione della Commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Durante il summit si è discusso di ulteriore assistenza all’Ucraina, con particolare attenzione alla situazione del fronte e alla necessità di sistemi e missili aggiuntivi per rafforzare la difesa aerea del Paese. È stato inoltre sottolineata l’importanza di aumentare le sanzioni contro la Russia.

