Vigile urbano di Gallipoli candidato sindaco in Abruzzo

Guglielmo De Santis, pugliese e storico vigile urbano a Gallipoli (Lecce), ha una singolare abitudine: a quasi ogni tornata elettorale sceglie un piccolo paese abruzzese per candidarsi a sindaco. Questa volta ha scelto Rocca Santa Maria, un borgo teramano di 477 abitanti, dove sfiderà l’8 e 9 giugno prossimi il sindaco uscente Lino Di Giuseppe e il consigliere Gabriele Di Giammartino. De Santis guida la lista ‘Sovranisti’, che include vari movimenti tra cui ‘L’Altra Italia’, di cui è un noto esponente e coordinatore interregionale.

Un anno fa, De Santis si era candidato a Pietranico, nel Pescarese, e nel 2022 a Castelguidone, nel Chietino, dove, senza sfidanti, ottenne zero voti, diventando protagonista delle cronache nazionali. “Mi piace l’Abruzzo”, aveva dichiarato al Post. Nel 2021 si era presentato come sindaco a Pietracamela e nel 2019 a Cermignano.

Nel 2020 si candidò a consigliere comunale a Casarano, in provincia di Lecce, come ricorda una foto sul suo profilo Facebook. In Puglia, De Santis ha partecipato seriamente alla politica: nel 2015 si candidò come consigliere regionale con la lista ‘Noi con Salvini’, prima di passare a ‘L’Altra Italia’.

