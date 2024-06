Auto prende fuoco in marcia: paura a Nardò

Un incendio ha interessato una vettura nel centro urbano di Nardò.

Erano passate da poco le 11:30 di sabato mattina, quando una una Mercedes Classe A ha preso fuoco, mentre era in marcia. L’episodio si è verificato in via A. De Gasperi.

Il conducente del veicolo è riuscito ad allontanarsi immediatamente dal veicolo, prima del propagarsi delle fiamme, le quali sono state donate dai residenti della zona prima e dai vigili del fuoco poi. Sul posto anche la polizia municipale, che ha bloccato il transito dei veicoli per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei caschi rossi.

