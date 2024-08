Al Wojtyla di Bari un desk informativo tutto lucano

BARI – Da Matera – con il suo borgo di Sassi e facilmente raggiungibile dal capoluogo con la strada statale 96 in appena 45 minuti – al capoluogo Potenza. E poi ancora le spiagge nere di Maratea sulla costa tirrenica o l’armonia verde dell’Appennino e del Pollino lucano. All’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, al piano terra, quello degli Arrivi, i tantissimi turisti che arrivano giornalmente nel principale scalo pugliese potranno chiedere e ricevere informazioni sulle bellezze della Lucania al nuovo desk informativo che permette di scoprire le bellezze della Basilicata. Un’iniziativa firmata dall’Agenzia di Promozione Turistica lucano e realizzata in sinergia con Aeroporti di Puglia per rendere le due regioni sempre più vicine.

