Francavilla Fontana, Iaia (Fdl): “Scelte sudamericane per addetto stampa e social manger”

In merito all’imminente avviso pubblico per la ricerca di un addetto stampa e di un “social media manager”, è intervenuto il capogruppo e segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Michele Iaia. Di seguito la nota.

“Pare evidente che siamo di fronte a scelte “sudamericane”. L’amministrazione dirama un avviso pubblico per la individuazione di un addetto stampa al servizio delle esigenze del Sindaco e della giunta, con fondi individuati all’interno del budget dello staff del primo cittadino.

Siamo davanti ad una evidente contraddizione. Trattandosi di un membro del suo staff, il Sindaco abbia il coraggio di nominarlo, essendo una sua prerogativa, senza creare illusioni ed aspettative verso tutti coloro che vorranno partecipare alla selezione. Viene sostanzialmente ricercato un profilo che si occupi di trasferire agli organi di informazione le narrazioni di un’amministrazione che è ancora alla ricerca di obiettivi e di azioni programmatiche, non avendo alcuna idea di ciò che sarà domani, o dopodomani al massimo. Non è infatti richiesto nell’avviso un vincolo di subordinazione, ma una sorta di coordinamento; vincolo che non ha nulla di amministrativo, ma tutto di politico. Rammento a me stesso che in moltissime amministrazioni locali, di qualunque colore politico, i siti e le pagine social istituzionali sono attrezzate per accogliere non solo i manifesti dei governi locali, ma anche i rilievi e le proposte delle forze politiche di opposizione, che sono parti integranti delle istituzioni. A Francavilla sfugge forse questo concetto.

Anche il social media manager finirà con il diventare una leva di propaganda, resasi necessaria dinanzi ad una serie di eventi estivi costati parecchi quattrini, scollegati tra loro e totalmente impermeabili al tessuto economico – sociale del territorio.

Per di più la volontà di individuare un simile profilo arriva a cartellone già presentato ed avviato, per cui risultano sin da subito svilite le funzioni manageriali, in favore di una esigenza di celebrare “un sacco” le gesta del Sindaco e della giunta. Vedremo chi sarà disponibile e se, dopo l’estate, arriveranno le mezze stagioni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author