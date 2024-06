Volontari ripuliscono Porto Miggiano: 21 sacchi di rifiuti rimossi

Porto Miggiano, Santa Cesarea Terme (LE) – Grazie all’impegno dei volontari di Plastic Free Puglia, in collaborazione con il Panorama Festival, la spiaggia di Porto Miggiano è tornata al suo splendore. Nel clean up tenutosi nella mattinata di sabato 29 giugno sono stati rimossi 17 sacchi di rifiuti indifferenziati e 4 di vetro, in appena un’ora e mezza di raccolta sulla scogliera e nel parcheggio pubblico.

Questo straordinario risultato, a beneficio della costa salentina, è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Plastic Free, onlus ambientalista attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, e il Panorama Festival, evento di musica elettronica che si terrà in Salento dall’11 al 17 agosto.

“Durante le pulizie ambientali emergono sempre tanti rifiuti nascosti – ha dichiarato Elisabetta Maiorano, referente locale di Plastic Free –. Non basta solo mostrare quanti rifiuti deturpano l’ambiente, ma è fondamentale sensibilizzare le persone sull’impatto delle loro scelte quotidiane. Molti passanti si sono interessati alla nostra iniziativa e hanno ringraziato i volontari per il loro impegno e dedizione.”

“È stato straordinario vedere i volontari uniti per una causa così importante – ha affermato Marco d’Avanzo, referente del Panorama Festival –. La collaborazione con Plastic Free ha dimostrato che insieme possiamo fare la differenza. Siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato e ci impegniamo a rendere i nostri eventi più sostenibili, continuando a svolgere attività per la salvaguardia del nostro territorio.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author