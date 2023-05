Volley: Vincendo a Cassano, Cus Bari chiude regular season a +24

Sabato 6 maggio, nella palestra “N. Vitarella” di Cassano, si è disputata la ventiseiesima e ultima partita della regular season che ha visto la ASD Volley Cassano giocare contro il Cus Bari, che ha vinto la partita per 1-3 con i parziali 16/25- 15/25- 25/23- 22/25.

Diretta dagli arbitri Guagnano e Plantamura la gara è stata un crescendo continuo nei primi due set, in cui i biancorossi, senza capitan Cassano, hanno allungato subito le distanze, grazie all’ottima prestazione dell’attaccante opposto, Jacopo Fortunato, rientrato da poco da un infortunio che l’ha tenuto qualche settimana lontano dal campo di gioco. Fortunato ha disputato un ottimo match sia in battuta che in attacco, tanto da attirare le attenzioni del pubblico di casa, che forse sperava in un fine campionato meno acceso, considerata la posizione già consolidata dei biancorossi.

“Abbiamo giocato quest’ultima partita come se fosse la prima – ha dichiarato Fortunato – perché le certezze matematiche non contano nulla quando sei nel quadrilatero di gioco. Bisogna sempre mettercela tutta e comunque, per rispetto dello sport, dell’avversario e di te stesso”.

I padroni di casa hanno comunque risposto bene e hanno fatto in modo che la partita non si chiudesse al terzo set. I biancorossi hanno agevolato l’avanzata dei cassanesi concedendo qualcosa in più e la Volley Cassano ha chiuso due punti sopra. Allo stesso modo è andato il quarto set. Ma il Cus Bari, con Gianluca El Mouden, storico giocatore cussino e grande mattatore di questa stagione sportiva, con i suoi 20 punti per match, spinto dalla voglie di vincere si è imposto per tre punti.

I biancorossi vincono il campionato di serie C maschile con 71 punti, a 24 lunghezze dall’inseguitrice Florigel Andria. Adesso, la squadra barese scenderà nuovamente in campo il 14 maggio, giocando in casa contro la Virtus Tricase, per gara 1 dei play-off per la qualificazione in serie B. Negli ultimi due anni i biancorossi hanno mancato, di poco, l’upgrade, fallendo proprio le finali. Adesso cercano il riscatto e la conquista di un obiettivo inseguito da tempo.

“Ho ancora l’amaro in bocca della finale dello scorso anno, persa contro il Modugno – affermato – Alex Russo, giovane laterale attaccante cussino -. Questo sentimento si trasformerà in determinazione. Ora testa bassa e lavoriamo, perché ci aspetta una settimana importantissima. Tutto l’impegno di un anno adesso si gioca in queste gare di maggio”.

