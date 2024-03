Volley, Prisma Taranto: a Catania si chiude la stagione

Domenica 3 marzo, alle 18:00, ultimo appuntamento della stagione regolare tra la Gioiella Prisma Taranto e il Saturnia Volley Catania. Sebbene i tarantini siano matematicamente salvi e gli etnei già retrocessi, l’incontro promette comunque di essere un momento emozionante per entrambe le squadre e i tifosi.

“La partita di Catania chiude una stagione positiva visto che abbiamo raggiunto l’obiettivo con due giornate d’anticipo, Ovviamente, proveremo a portare a casa la vittoria per chiudere in bellezza. Dal punto di vista personale, cercherò di dare il mio contributo quando verrò chiamato in causa. L’esordio in Superlega? Sono felice, ma non è stato semplice gestire le emozioni: giocare in questo campionato è il sogno di qualsiasi ragazzo sin dal primo approccio alla pallavolo, Ringrazio la società, il presidente Bongiovanni, tutti i dirigenti, lo staff tecnico e i miei compagni di squadra. Mi auguro di poter avere tante altre occasioni per dimostrare il mio valore”.

