Volley A2/M, Castellana: domenica cruciale per la salvezza

Cinque squadre in cinque punti, quattro giornate da giocare, tre punti che pesano sempre di più, due scontri diretti e un turno di campionato che può potenzialmente stravolgere la parte bassa della classifica: arriva marzo e si accende la corsa salvezza nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Si gioca la 23esima giornata: la Bcc Tecbus Castellana Grotte (penultima con 19 punti) farà visita domenica 3 marzo 2024 con prima battuta alle ore 18 alla Wow Green House Aversa (11esima con 22 punti), poco prima che la Abba Pineto (decima con 22 punti) sarà di scena alle ore 19 sul campo della Sieco Service Ortona (ultima con 17 punti).

Tutto questo dopo che, alle ore 16, la Conad Reggio Emilia (12esima con 22 punti) ospiterà Cuneo terzo in classifica. È un programma di grandissima intensità, quello del prossimo weekend, per le formazioni che hanno come obiettivo mantenere la categoria.

Effetto dei risultati dello scorso turno di campionato con le vittorie di Castellana Grotte (in casa con Santa Croce) e Pineto (in casa con Reggio Emilia) che hanno accorciato la graduatoria: a quattro giornate dal termine sono cinque le squadre ancora in piena lotta e tutte compresse in cinque punti.

Sono tre, invece, le lunghezze di distacco della New Mater dalla quota salvezza. Lo scontro diretto sul campo dell’Aversa diventa così snodo di capitale importanza per la formazione allenata da Simone Cruciani che, dopo aver ritrovato la vittoria (e delle ottime prestazioni) per due volte di fila al Pala Grotte, si augura di interrompere anche la striscia di risultati negativi in trasferta.

Lontano dalla Puglia, la Bcc Tecbus ha perso (abbastanza malamente e senza vincere neppure un set) tre delle ultime quattro (centrando il successo solo a Cantù).

Bagarre a parte, in ogni caso, il prossimo turno non sarà decisivo, almeno dal punto di vista della matematica. Ma calendario alla mano (altri scontri diretti e incroci con le prime della classe all’orizzonte) le partite in programma domenica certamente segneranno l’ultimo mese di campionato, in un verso o nell’altro.

Castellana riparte dagli ottimi segnali mostrati con Santa Croce e si prepara ad affrontare l’Aversa degli ex Bruno Canuto, Luca Presta e Marinfranco Agrusti con rinnovata fiducia. La Wow Green House, dal canto suo, vorrà riscattare le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro giornate, tutte in trasferta, con l’unica affermazione conquistata proprio in casa al tie break con Ravenna.

Sono tre i precedenti tra Aversa e Castellana, tutti vinti dai pugliesi (l’ultimo all’andata al tie break). Successo gialloblù anche nell’unico confronto finora disputato al Pala Cajazzi: era il 16 ottobre 2016, finì 1-3 e Canuto e Presta giocavano per Castellana. In campo anche Giuseppe Barbone, oggi secondo allenatore della New Mater.

L’incontro sarà arbitrato da Beatrice Cruccolini di Perugia e Maurizio Merli di Terni, entrambi alla prima direzione stagionale con la Bcc Tecbus, Possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv. Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author