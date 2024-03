Volley C/M, Dinamo Molfetta: ultimo atto della regular season

Chiudere al meglio la regular season, mettersi alle spalle le due sconfitte ottenute nelle ultime due giornate e concentrarsi sui playoff promozione. Questi gli obiettivi che si pone la Dinamo CAB Molfetta in vista dell’ultimo match di campionato che affronterà sabato 2 marzo alle ore 19 al Pala Poli di Molfetta con la Citymoda Amatori Bari.

Affrontare le baresi, già qualificate come le ragazze di coach Marzocca alla seconda fase di questa stagione, non è mai semplice. La rivalità tra le due formazioni contribuirà a rendere l’incontro di sabato prossimo avvincente come le ultime sfide tra le due compagini.

Alle ragazze in maglia arancio è chiesta un’immediata reazione dopo gli insuccessi contro l’ASEM e contro l’ASD Zest. Due sconfitte che non hanno pregiudicato l’accesso ai playoff della Dinamo, ma l’hanno fatta scivolare al quarto posto in classifica. Il ritorno alla vittoria significherebbe migliorare il proprio piazzamento alla fine di una regular season in ogni caso soddisfacente.

Quello che serve è più attenzione in tutte le fasi del gioco e per tutta la durata del match, evitando ad esempio «i troppi errori in battuta e in attacco che hanno giustamente decretato la vittoria dell’avversario» come aveva evidenziato il coach Franco Marzocca al termine del match contro Zest. Ottima la prestazione delle sue ragazze all’andata contro l’Amatori Volley Bari, battute in trasferta 3-0 per un match quasi perfetto disputato quasi senza sbavature. Una di quelle prestazioni da prendere come esempio per ripartire al meglio già sabato prossimo. Sempre sabato 2 marzo alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli, i ragazzi della Serie D Dinamo sfideranno l’ASD GS Atletico.

