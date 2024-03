Volley C/F, PM Potenza: ultima di regular season fondamentale

La PM Gruppo Macchia Potenza chiude la regular season di Serie C nel pomeriggio di domenica 3 marzo ospitando alla Caizzo (18:30) la Don Milani Volley.

Una partita fondamentale che le rossoblù di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna vogliono approcciare al migliore dei modi che perché se da una parte si chiude la stagione regolare, dall’altra si apre il percorso play-out con altre dieci gare che determineranno poi la permanenza in Serie C o la retrocessione.

La PM Gruppo Macchia è reduce dal ko in casa della Citymoda Amatori Bari, un 3-0 delle baresi netto nel risultato in cui comunque Di Camillo e compagne hanno provato a tenere testa. Adesso però testa al Don Milani che si trova stabilmente al settimo posto e che non ha altro da chiedere alla fase regolare. Per la Piemme Potenza invece c’è la possibilità di scalare una posizione guardando con un occhio anche all’impegno di Nelly Volley con Asem Bari, che a sua volta lotta per il secondo posto con le cugine dell’Amatori.

Un turno ricco di incroci e partite non facili: “E’ una sfida complicata, ma siamo chiamati a vincere a tutti i costi per una migliore posizione nella griglia play-out e nel prossimo girone – dichiara coach Elena Ligrani alla vigilia del match -. Una vittoria ci darebbe animo ed entusiasmo per la seconda fase e le prossime dieci gare”.

Appuntamento alle 18,30 di domenica 3 marzo alla Palestra Caizzo di Potenza sotto la direzione di gara di Acinapura e D’Amico.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author