Volley: Materdomini e New Mater insieme per Serie A2 e giovanili

La New Mater Volley Castellana Grotte, club iscritto al campionato nazionale serie A2 di pallavolo maschile, e la Materdominivolley.it Castellana Grotte, sodalizio che riveste particolare importanza attraverso l’attività dell’Accademia del Volley Giovanile di Puglia, collaboreranno a partire dalla stagione 2023/2024 per realizzare sinergie tecnico-economiche che garantiranno la partecipazione al campionato di serie A2, al campionato di serie B e a tutti i campionati giovanili.

Per entrambi i club castellanesi la valorizzazione della pallavolo del territorio passa quindi attraverso questa nuova intesa tutta “gialloblù”. In dote la New Mater, sodalizio presieduto da Nino Carpinelli, porta un’organizzazione che ha saputo dare campionati di vertice di serie A2 e Superlega oltre ad un bagaglio prezioso di know how organizzativo.

‘‘Siamo felici di poter annunciare questa opportunità sportiva che serve a non disperdere le competenze e professionalità che il volley castellanese è riuscito ad esprimere nel corso degli anni– ha commentato il presidente della New Mater Volley, Nino Carpinelli – La New Mater ringrazia la Materdomini e il Suo Presidente per la disponibilità dimostrata”.

Tanto entusiasmo nelle parole del presidente della Materdominivolley.it Michele Miccolis: “Ringrazio il presidente Carpinelli per aver voluto proporre un progetto così ambizioso che impreziosisce ancor di più il legame che lega la pallavolo alla città delle Grotte oltre ad avere un respiro ancor più ampio per tutto il territorio regionale. Come risaputo la partecipazione al campionato di A2 richiede una struttura societaria abbastanza articolata ed in questo la New Mater ha offerto un importante apporto in termini di relazioni commerciali e di risorse umane. Insieme onoreremo le nostre realtà dalla lunga tradizione sportiva”.

I rispettivi vertici societari hanno così deciso di mettere a fattor comune le proprie competenze per giocare la prossima stagione di serie A2 e per valorizzare i campionati giovanili di evidenza regionale e nazionale con partnership a tutto tondo.

Nei prossimi giorni, in ragione dei regolamenti sportivi vigenti, saranno formalizzate le relative istanze agli organismi federali competenti per continuare a poter garantire al nostro territorio l’opportunità di godere dello spettacolo del volley nazionale nelle competizioni senior e giovanili.

