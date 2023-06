Volley: La nazionale di Fanizza è arrivata a Taranto

La Puglia si prepara ad accogliere gli azzurri. La nazionale maschile guidata dal commissario tecnico Vincenzo Fanizza è arrivata a Taranto nella giornata di martedì 27 giugno per un periodo di lavoro che terminerà venerdì 7 luglio. Come noto, gli azzurri, negli ultimi tre giorni di ritiro saranno impegnati tra il PalaMazzola di Taranto e il PalaSport di Francavilla Fontana, nel “Torneo Internazionale dei 2 Mari” insieme alle nazionali di Olanda, Tunisia e Giappone. Tutte le partite dell’ Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

IL PROGRAMMA

4 luglio

PalaMazzola, Taranto

Ore 17.30: Giappone-Tunisia

Ore 20.30: Italia-Olanda

5 luglio

PalaMazzola, Taranto

Ore 17.30: Olanda-Tunisia

Ore 20.30: Italia-Giappone

6 luglio

PalaSport, Francavilla Fontana

Ore 17.30: Olanda-Giappone

Ore 20.30: Italia-Tunisia

