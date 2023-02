Volley: Grottaglie vince a Mesagne, continua la marcia playoff

Il Volley Club Grottaglie supera l’Omega Mesagne e continua la sua marcia playoff, nel Palasport del comune brindisino i granata conquistano una netta e convincente vittoria per 0-3 (19-25; 22-25; 21-25).

Gara dominata dal Volley Club Grottaglie, che ritrova tutti gli effettivi a disposizione. In sestetto dopo lo stop per colpo alla mano subito contro il Gioia torna Di Felice, autore di 14 punti ed MVP dell’incontro. In generale sono tutti i giocatori coinvolti a mostrare un passo in avanti importante, con miglioramenti sia in fase muro-difesa che in battuta, chiave del successo.

Le battute indirizzano il primo set: Capitan Fiore dai nove metri ispira un parziale di apertura dell’incontro di 1-8 per il Volley Club, costringendo immediatamente il Mesagne ad affannosa rimonta. Il Volley Club contiene il tentativo di rimonta ospite e chiude agevolmente il set.

Nel secondo gioco il Mesagne ci prova, fino all’esplosione di Di Felice che piazza sei punti in rapida successione dando la spallata, forse decisiva, all’incontro.

Il terzo set è gestito dal Volley Club con tranquillità: i granata piazzano il parziale decisivo e chiudono la pratica.

Il commento di Alessandro Giosa: “Abbiamo fatto una buona gara, dopo due settimane di stop avevamo bisogno di ritrovare le sensazioni della partita e siamo stati bravi a fare il nostro su un campo dove era imperativo vincere. Durante lo stop abbiamo recuperato Poli e Di Felice e questo ci ha permesso di alzare il livello degli allenamenti, adesso affronteremo un trittico di gare importanti e questo risultato ci dà la possibilità di ritornare in palestra con grande spirito”.

Un sabato magico per i colori grottagliesi, in contemporanea con la vittoria in Serie B è arrivato il secondo successo consecutivo dei ragazzi della Serie D. I giovanissimi atleti del Volley Club Grottaglie hanno avuto la meglio sul Monopoli, rimontando due set e imponendosi per 2-3, conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato e agganciando le posizioni playoff.

Una giornata speciale, come testimoniano le parole del Presidente Ciro Carlucci: “Commentare due vittorie, così importanti e diverse è molto bello: i ragazzi della prima squadra hanno fatto bene e hanno conquistato il risultato rispettando i pronostici, il lavoro quotidiano sta pagando e dobbiamo continuare così in una Serie B che è sempre più competitiva. I ragazzi della D ci restituiscono sensazioni bellissime, come agli albori del Volley Club, siamo felicissimi del percorso intrapreso dai nostri giovani che ora stanno iniziando a raccogliere i frutti dei loro sforzi”.

OMEGA MESAGNE – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 0-3 (19-25; 22-25; 21-25).

Mesagne: Guadagnini (L), Caliolo 5, D’Amico 10, Attolico 8, Lomartire, Mingolla 1, Scialò 14, Gasbarro 5, Dellegrottaglie (L), Duggento, Mazzeo. A disposizione: Simeone, Cavaliere, Carrozzo. All: Medico.

Grottaglie: Fiore 7, Luzzi (L), Antonazzo 5, Balestra 3, De Sarlo (L), Di Felice 17, Giosa 6, Ristani 12 A disposizione: Bartuccio, Semeraro, Buccoliero, D’Amico, Poli. All: spinosa – Azzaro.

Arbitri: Scarnera, Resta.

