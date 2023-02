Assemblea Lega Pro: Malagò ricorda Elena Fanchini

ROMA – Poco prima dell’assemblea della Lega Pro, convocata a Roma per l’elezione del nuovo presidente, Giovanni Malagò, presidente del CONI e padrone di casa, ha voluto ricordare Elena Fanchini, campionessa italiana di sci morta a 37 anni per un tumore che l’aveva aggredita nel 2018 e per cui era stata curata. Il male si era ripresentato nell’estate del 2022, due anni dopo il ritiro dalle gare.

Elena Fanchini, sorella di Nadia e Sabrina, anche loro sciatrici di alto livello, era una atleta olimpionica, con all’attivo decine di gare e vittorie. Ha trionfato due volte in coppa del mondo, nel 2005 a Lake Luoise in Canada e a Cortina d’Ampezzo.

