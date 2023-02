Verso Cavese-Nardò, i granata sognano l’aggancio in vetta

Il countdown è ufficialmente partito: poche ore ci separano dal big match che vedrà di scena in Campania Cavese e Nardò. I granata hanno la ghiotta possibilità di agganciare in testa alla classifica i biancoblù, spodestandoli da un primo posto che occupano ormai da inizio ottobre. Se fino a qualche settimana fa sembrava impossibile anche solo pensare di raggiungere la formazione metalliana, gli scivoloni di inizio anno hanno permesso alle inseguitrici di avvicinarsi. Su tutte, il Nardò è la squadra che ha lasciato meno punti per strada ed è di conseguenza al momento l’indiziata numero uno per tentare il colpo grosso a Cava. Del resto, sulla panchina dei granata c’è un vero intenditore di rimonte, un tecnico che nella stagione 2016/2017 si rese protagonista di una rimonta memorabile sul Trastevere proprio nel girone h di Serie D. All’epoca mister Ragno era alla guida del Bisceglie, e proprio sulla panchina dei nerazzurro stellati riuscì a vincere un campionato che alla 20^ giornata vedeva il Trastevere a +8. Ragno impiegò dodici turni per appropriarsi della vetta, e riuscì a proteggere il minimo vantaggio per le due giornate successive. Il tecnico originario di Molfetta sogna ora in un’altra memorabile impresa, un po’ come quella che lo scorso anno lo vide vincere i playoff con il Francavilla in Sinni. Parliamo dunque di un allenatore che non è di certo nuovo alle sorprese, e che sa come tirare fuori il meglio dai propri ragazzi. Lo ha dimostrato più volte, ed ora non vuole far altro che ripetersi.

