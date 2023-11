Volley: dal 20 al 26 novembre “La settimana di Federica” in Puglia

La pallavolo pugliese torna a stringersi per un’intera settimana nel ricordo di Federica De Luca e del piccolo Andrea, scomparsi tragicamente nel 2016. Come ogni anno ne “La settimana di Federica”, indetta dal CR FIPAV Puglia, sono diverse le iniziative per ricordare Federica, arbitro pugliese di ruolo B e il suo piccolo Andrea.

Una serie di attività sui campi e nelle scuole per portare avanti la battaglia contro la violenza di genere, con il coinvolgimento di professionisti esperti del settore e personaggi del mondo dello sport e non che prenderanno parte agli incontri organizzati alla presenza dei genitori di Federica, Enzo De Luca e Rita Lanzon, instancabili nel loro percorso di sensibilizzazione sul tema.

Tra gli appuntamenti, in evidenza quelli in programma il 22 novembre a Lecce, il 24 novembre a Lizzanello e il 25 novembre a Barletta. Sarà assegnato proprio a Barletta, il 25 novembre, il premio “Federica De Luca”, riserato all’ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è particolarmente distinta per l’impegno e la passione a livello dirigenziale periferico durante il corso della stagione, assegnato dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Saranno tante anche le iniziative sui campi, dal minuto di silenzio osservato all’inizio di ogni gara allo scambio di fiori e palloncini sotto rete tra capitani ma anche iniziative legate al volley S3 dei più piccoli. Il racconto della settimana viaggerà sui social del CR FIPAV Puglia con l’hashtag #ilvolleyperfedericaeandrea (https://www.youtube.com/ watch?v=AqvvxDIUOq0).

Premio Federica De Luca

2018: Chiara Santangelo (Sicilia)

2019: Rachela Pristerà (Piemonte)

2020: Alessandra Di Virgilio (Abruzzo)

2021: Giuseppina Stellato (Campania)

2022: Denise Bianchi (Puglia)

2023:

– Prima di ogni gara territoriale o regionale, di ogni livello e/o categoria, che si svolga in quell’arco temporale, verrà osservato un minuto di silenzio.

– Durante le gare saranno posizionati due palloncini bianchi, un fiore e un foglio (o cartellone) con l’hashtag #ilvolleyperfedericaeandrea, sugli spalti o sul tavolo del segnapunti.

– Gli arbitri indosseranno, per tutta la durata della gara, un fiocco rosso sul petto e/o una fascetta rossa sul braccio.

– Gli allenatori indosseranno, per tutta la durata della gara, un fiocco rosso sul petto e/o una fascetta rossa sul braccio.

– Gli speaker leggeranno prima della gara il seguente messaggio: “Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per dar voce e spazio ad un dramma di portata mondiale. La pallavolo, per un’intera settimana, si stringe nel ricordo di Federica De Luca, arbitro nazionale di pallavolo, e del suo piccolo Andrea, scomparsi nel 2016 in una tragedia familiare, affinché non si verifichi mai più nulla di simile”;

Gli appuntamenti

– “Tavola rotonda” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Galateo” di Lecce, per la mattina del 22 novembre 2023, a cui parteciperanno i genitori di Federica De Luca per discutere e sensibilizzare i partecipanti sul tema della violenza di genere.

– Incontro presso il Centro Polifunzionale “Ennio De Giorgi” di Lizzanello con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “C. De Giorgi” per la mattina del 24 novembre 2023 con la partecipazione del dott. Giuseppe De Simeis e dei genitori di Federica De Luca per discutere del tema della violenza di genere.

– Incontro presso il Multisala “Paolillo” di Barletta nella mattina del 25 novembre 2023 aperto a tutti gli Istituti Secondari di Secondo Grado, a cui parteciperanno i genitori di Federica De Luca, il vice ispettore Leonardo Madera del Commissariato di P.S. di Barletta, i responsabili del CAV “Giulia e Rossella” di Barletta, nel corso del quale si discuterà di violenza di genere e vi sarà la proiezione di un film sul tema della violenza di genere.

– cerimonia di consegna, presso il Multisala “Paolillo” di Barletta nella mattina del 25 novembre 2023, del Premio Federica De Luca 2023, riconoscimento istituito dalla Federazione Italiana Pallavolo per ricordare Federica De Luca e riservato all’ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è particolarmente distinto per l’impegno e la passione a livello dirigenziale periferico durante il corso della stagione.

