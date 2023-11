Volley: Prisma Taranto cade anche con Perugia ed esonera Mastrangelo

Troppo Perugia per Taranto. In un PalaMazzola con quasi mille spettatori, gli umbri si aggiudicano il match per 3-1 (20-25, 20-25, 25-20, 13-25)l Nonostante una bella reazione e una partita giocata punto a punto, i rossoblù cedono le armi, ma solo al 4 set, riuscendo a insinuarsi negli errori dell’avversario al 3 set. Un buon Gutierrez (14 punti) però non basta, Russell viene fermato dal muro granitico perugino, e Plotnytsky è top scorer e mvp del match, che trascina Perugia al bottino pieno.

“L’obiettivo principale era quello di mettere in campo una prova di carattere – dice Alletti -. Sapevamo che l’avversario era una delle squadre più attrezzate della Superlega, quindi una sfida ardua. Però, credo che siamo riusciti in parte a metterci quella cattiveria che ci era mancata nella prova con Monza, ma potevamo fare qualcosa in più”.

Perugia parte subito forte con ottimi attacchi dei centrali e di Semeniuk. Ancora tanti errori al servizio, poi Lanza fa ace per il 6-8. Perugia però allunga ancora 10-13 con Ben Tara. Perugia allunga ancora 10-16, poi Lanza in pipe firma l’11-16. Plotnytskyi spara out per il 12-16. Semeniuk fa doppia per il 15-17. Russell viene murato 16-20, e sul 18-22. Murato anche da posto 4 18-24. Utierrez fa ace 20-24 poi chiude Plotnysky 20-25.

Perugia si porta avanti anche nel secondo parziale 8-11; Russell realizza un ace per poi sbagliare al turno successivo 11-13. Non basta la controffensiva tarantina, Perugia riconquista i 3 punti di vantaggio, poi Russell firma il 12-14. Ace di Lanza 13-14. JEndryk firma il 14-16, poi sbaglia la battuta. Gutierrez firma il 15-18. Ben Tara batte in rete, poi Russell 17-20. Flavio in primo tempo firma il 20-23. Flavio con un ace si aggiudica il 20-25.

Il terzo set vede la reazione di Taranto con un buon Jendryk 5-3. Flavio però recupera 5-4 con un buon primo tempo. Ben Tara spara out 6-4, anche Flavio attacca out. La Prisma allunga, Russell firma il 13-7. Jendryk allunga in primo tempo 15-9.Alletti subentrato a Gargiulo fa punto in primo tempo 16-10. Herrera subentrato a Ben Tara firma il 17-14. Gutierrez in pipe 18-15. Herrera sbaglia la battuta 20-16. Gutierrez ancora in pipe 21-17. Gutierrez da posto 4 mette a terra il 23-19. Herrera fa invasione e regala il 24-20. Semeniuk spara out e Taranto si aggiudica il 3 set 25-20.

Lanza firma il 2-3. Poi Perugia allunga 4-8, poi Semeniuk spinge in attacco 5-10, 2 ace di Herrera. Entra Sala, Giannelli fa pallonetto. Alletti in primo tempo firma il 7-13. Lanza sbaglia la battuta e Perugia prende il largo. Lanza mura Herrera. Gutierrez viene murato 10-18. Semeniuk 12-20. Herrera 14-22. GUtierrez spara out e Perugia si aggiudica il set 13-25 ed il match 3-1.

GIOIELLA PRISMA: Gargiulo 1. Alletti 2, Lanza 11, Jendryk 5, De Haro, Russell 13, Gutierrez 14, Luzzi, Rizzo L1, ne Paglialunga, Ekstrand, Raffaelli all Mastrangelo.

SIR SUSA PERUGIA: Held 1. Giannelli 5, Herrera 7, Ben Tara 8, Solè 6, Flavio 13, Semeniuk 14, Plotnytsky 17, Ropret, L Colaci, ne Russo Toscani, Candellaro all Lorenzetti.

ESONERATO COACH MASTRANGELO: Il Club Gioiella Prisma Taranto comunica che da questo momento in poi il signor Vincenzo Mastrangelo non sarà più l’allenatore della squadra di Superlega volley maschile 2023/2024. La società augura a Vincenzo Mastrangelo le migliori fortune professionali.

