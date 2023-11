Il primo hurrà stagionale dell’Happy Casa Brindisi arriva sul palcoscenico europeo. Vittoria netta e convincente per i biancazzurri nell’ultima gara del girone di Fiba Europe Cup contro gli estoni del Kalev/Cramo.

Finisce 82 a 69, in una serata nella quale brilla la stella di Xavier Sneed, 29 punti complessivi, uno stratosferico 90 per cento nei tiri liberi e un 44 per cento nelle conclusioni dal campo. Finalmente un’Happy Casa convincente in attacco, mai fragile in difesa e una caparbietà figlia del lavoro di Dragan Sakota, alla sua prima in panchina al PalaPentassuglia.

Brindisi che guida la partita sino dalla palla a due, capace di allungare soprattutto nell’ultimo quarto con i canestri di Sneed, le triple di Laszewski e la regia di Kyzlink.

Le paure di un’altra serata senza sorrisi, viene scacciata via sui16 punti di massimo vantaggio a poco meno di tre minuti dalla sirena finale.

Poi comincia il conto alla rovescia verso la prima vittoria della stagione, dopo sette sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Se questa è la serata della svolta lo si vedrà già sabato nella trasferta di campionato contro Trento. Ma questa Happy Casa Brindisi può guardare con maggiore fiducia al prosiego della stagione.

