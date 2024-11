Volley C/M, Frascolla Taranto riparte affrontando l’ostacolo Turi

Dopo la sosta, in casa Frascolla Taranto si respira entusiasmo e determinazione. Gli ionici torneranno in campo sabato 30 novembre per affrontare in trasferta la Revolution Turi, una delle squadre più temibili del campionato. A presentare il match è Vincenzo Lia, libero classe 2004 e prodotto del vivaio del club:

“La squadra si sta allenando bene, stiamo lavorando intensamente in palestra per migliorare e consolidare il nostro gioco. La sosta ci ha permesso di recuperare energie e analizzare gli errori per poterli correggere. Questo periodo è stato fondamentale per prepararci al meglio alla ripresa”.

“L’obiettivo principale è senza dubbio la salvezza, ma puntiamo anche alla crescita dei giovani, grazie al supporto e all’esperienza dei veterani presenti in squadra”, aggiunge Lia.

Sul suo percorso: “Sono nato a Taranto nel 2004 e con la Frascolla ho seguito l’intero percorso giovanile, dal minivolley all’under 19, vincendo diversi tornei provinciali e regionali. Successivamente ho giocato in Serie D e C con questo club. Quest’anno sto lavorando sodo per ritagliarmi sempre più spazio e dare il mio contributo alla squadra”.

Lia conclude analizzando la sfida con Turi e il campionato: “Sabato ci aspetta una trasferta molto difficile con una squadra che punta a vincere il campionato e che arriva da quattro vittorie consecutive. Daremo sicuramente il massimo, con la speranza di ribaltare i pronostici. Il campionato è molto competitivo e nel nostro girone ci sono diverse squadre ambiziose che puntano alla vetta. Noi, però, siamo pronti a dire la nostra”.

