Volley C/F: VolleyUp Acquaviva, ko casalingo con Casamassima

In un Palazzetto “T. Valeriano” completamente sold out per il match valido per la 4a giornata del campionato di Serie C femminile tra Volleyup&Eulogic Acquaviva e il Maxima Volley di Casamassima.

Signorile schiera inizialmente Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Marilena Bavaro in posto 4, con Miriana Trotti nel ruolo di libero. Dall’altro lato della rete, De Pietro risponde con Falchi, Marigliano, De Pietro, Lorusso, Gravina, Schena e Balena nel ruolo di libero.

Partenza sprint per le ospiti che si portano subito sul 4 a 9. Signorile corre ai ripari: entra in campo per le libellule capitan Porreca. Lo svantaggio diminuisce fino al 19 pari. Si prosegue punto a punto e due ingenuità in fase offensiva delle ragazze blu-magenta regalano il primo set al Maxima Volley con il tabellone che si ferma sul 22 a 25.

Si va al secondo set: Erika Porreca resta in campo. Le libellule reagiscono, ma le ragazze di Casamassima non restano a guardare. Si prosegue punto a punto con azioni prolungate, attacchi e recuperi spettacolari da ambo le parti. Il 2 parziale termina 25 a 27, dopo un set ball annullato alla compagine guidata da capitan Porreca.

Terzo set subito infuocato per qualche decisione alquanto discutibile del primo arbitro. In svantaggio 3 a 5, tra le libellule entra Sforza per Galasso ma l’inerzia della gara non cambia. Sul 9 a 14 ritorna in campo Bavaro al postro di Porreca; il gap tra le due formazioni si assottiglia e si raggiunge nuovamente la parità. Tutto il caloroso pubblico che assiepa gli spalti del “Valeriano” assiste nuovamente a pregevoli scambi di pallavolo con il set chiuso 25 a 23 per le libelulle.

Nel quarto set restano in campo Sforza e Bavaro. Le ragazze di mister Signorile, galvanizzate dalla vittoria del 3° set fanno la voce grossa e grazie a due ace di Bavaro, con la complicità del net, allungano portandosi sul 8 a 4. Il divario cresce fino al 17 a 11 per le ragazze di casa. Il Maxima non molla, anzi reagisce, e nonostante gli ottimi recuperi di Trotti raggiunge il 18 pari. Si prosegue punto a punto fino alla fine ma a spuntarla, anche nel 4 parziale, sono le ospiti che si impongono per 24 a 26.

Una partita molto combattuta, probabilmente avara di punti per le ragazze acquavivesi; sportivamente vanno fatti i complimenti agli avversari per l’ottima partita disputata. Ora testa al prossimo match, domenica prossima la formazione del Presidente Convertini sarà in trasferta ad Ostuni.

