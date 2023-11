Volley C/F: Dinamo Molfetta inarrestabile, quarta vittoria di fila

La Dinamo CAB Molfetta non sbaglia la sua seconda uscita casalinga e ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo al Pala Poli la Polis Volley Corato per 3-0. Un match, per certi versi, quasi senza storia dove le ragazze in maglia arancio hanno mostrato sin da subito forza, concentrazione e tanta determinazione. Tanta tecnica unita a forza e testa: questi gli ingredienti che hanno portato le ragazze di coach Marzocca all’ennesimo successo con una classifica che adesso le sorride sempre di più.

L’avvio è di marca neroverde. Le ragazze in maglia neroverde provano ad inizio primo set a impensierire le padrone di casa portandosi in vantaggio sull’1-3. Si tratta soltanto di un primissimo assaggio di un match che la Dinamo fa suo, reagendo sin da subito; Fracchiolla firma il pareggio sul 4-4, mentre Mastropasqua porta le sue compagne in vantaggio sul 5-4/6-4. E’ la Dinamo a dominare il set con un vantaggio che pian piano si fa sempre più corposo. Il +6 sulle avversarie a metà del primo set è emblematico: Lazzizzera prima e Fracchiolla dopo direttamente su servizio contribuiscono a consolidare il risultato. La risposta, timida, della Polis Volley Corato arriva sul 21-12. E’ troppo tardi perché le ragazze di Annagrazia Matera devono arrendersi ad una superiorità arancio: il primo set se lo aggiudica la Dinamo per 25-14.

La trama del secondo set rimane invariata. La Dinamo attacca bene e difende un vantaggio che si fa sin da subito largo grazie ai punti realizzati in progressione da Mastropasqua, Cosentino e Parisi. Vincenti sono i servizi di Antonella Mastropasqua che buca la difesa neroverde per due volte consecutive. Sul 7-2 per la Dinamo, il Corato reagisce sfruttando alcuni errori in difesa delle padrone di casa. Una reazione che, tuttavia, ha i minuti contati: deliziosa è l’azione impostata da Cosentino e finalizzata da Lazzizzera che vale il 13-7. Come si accennava, è una Dinamo tanto concreta in attacco quanto precisa in difesa. I servizi vincenti proprio di Cosentino e Lazzizzera permettono alle ragazze in maglia arancio di aggiudicarsi anche il secondo set per 25-15.

Più dinamico ed equilibrato è invece il terzo e ultimo set. E’ il Corato a mettere inizialmente in difficoltà le ragazze di Franco Marzocca. Al vantaggio Dinamo firmato Mastropasqua, Cosentino e Parisi, rispondono le ospiti brave a portarsi a -1 e a mantenere invariato lo svantaggio nei minuti successivi. E’ Zakrajsek ad andare a segno per due volte dando fiato alle sue compagne, ma con il Corato sempre in scia. Le neroverdi ci credono e raggiungono il pareggio sul 7-7/8-8 e vanno in vantaggio sull’8-9. E’ un set combattuto, le due squadre si affrontano a viso aperto, punto su punto. E’ brava, ancora una volta, la Dinamo a superare l’iniziale momento di difficoltà, indirizzando di li a poco a proprio favore anche il terzo set. Vincenti sono le schiacciate di Parisi e Mastropasqua, tanto quanto letali sono i servizi di Cosentino. La Dinamo CAB Molfetta consolida il parziale con un vantaggio di sei punti sulle avversarie. Dal 14-9 la padrone di casa pensano bene di chiudere set e match: punto su punto le arancio si avvicinano alla meta con Zakrajsek e Cervelli .

I titoli di coda di un match dominato dall’inizio alla fine scorrono sul finale terzo set di 25-17. “Siamo state brave a entrare in campo con la giusta concentrazione sin dall’inizio – ha commentato Alessandra Parisi -. Abbiamo attaccato e difeso molto bene, dove ancora una volta il gioco di squadra ha fatto la sua parte, riuscendo anche a uscir bene dalle difficoltà di inizio terzo set”.

Non è mancata la consueta analisi tecnica di coach Franco Marzocca. “Come la partita scorsa siamo entrati in campo con la giusta concentrazione e cattiveria – ha sottolineato – Ovviamente, entrando in campo così, abbiamo potuto dimostrare tutto il nostro valore, esprimendo un bel gioco di squadra. Altro valore aggiunto la battuta, che ha messo in difficoltà l’avversario. Brave anche sono state le ragazze della panchina quando sono state chiamate in causa».

Testa adesso al prossimo match che la Dinamo disputerà in trasferta domenica 12 novembre con la Don Milani Volley.

SERIE D MASCHILE: L’esordio casalingo della divisione maschile della Dinamo non è delle più felici. I ragazzi di coach escono sconfitti per 0-3 (18-25; 18-25-19-25) dalla Just British Palo del Colle al termine di un match combattuto ma nel quale gli ospiti sono riusciti ad imporsi presso la Palestrina del Pala Poli.

«Sconfitta difficile da digerire per la prestazione offerta – ha commentato coach D’agostino – I tanti, troppi errori in tutti i fondamentali hanno aiutato ancora di più una squadra avversario già molto forte e attrezzata in tutti i ruoli, che ha giocato una partita ordinata e accorta. Sicuramente una sconfitta che fa male al morale per come è arrivata ma dalla quale abbiamo l’obbligo di ripartire, con un’altra mentalità e con la consapevolezza che si può e si deve fare meglio di così».

C’è, tuttavia, già voglia di riscatto a partire dal match di domenica prossima in programma contro ad Adelfia contro la Freedom Volley.

