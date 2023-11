Volley C/F: VolleyUp Acquaviva, bottino pieno a Ostuni

La 5a giornata del campionato nazionale di Serie C femminile regala la terza vittoria alla compagine della VolleyUp Acquaviva guidata da Mister Antonello Signorile. A Ostuni, capitan Porreca e compagne si sono imposte sulla locale compagine del Farmacie Matarrese con un netto 3 a 0.

Lo starting six acquavivese schiera Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Marilena Bavaro in posto 4, con Sharon Rubino che si alterna con Miriana Trotti nel ruolo di libero. Dall’altro lato della rete, Consoli risponde con Bianco opposta a Neglia, Fornero e Moschettiere al centro, Palmisano e Minetti in posto 4 con Ferrara libero.

Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni, con Valentina Galasso al servizio, le libellule si portano sul 7 a 12 acquisendo così un margine di punti di sicurezza sulla compagine di casa. Sul 14 a 20 entra in campo Erika Porreca per Marilena Bavaro. Sozio e Forino affondano gli attacchi ed il gap tra le due formazioni cresce, il primo set termina così 15 a 25 per le ragazze acquavivesi.

Mister Signorile schiera la stessa formazione iniziale anche nel secondo parziale. Partenza sprint delle libellule che subito acquisiscono un buon margine di punti;coach Consoli chiede una reazione alle ragazze di casa che iniziano a recuperare lo svantaggio. Il mister acquavivese corre ai ripari e sul 9 a 11 cambia la regia,inserendo Federica De Nicolò per Valentina Galasso. Il cambio produce l’effetto sperato ed il gap tra le due squadre aumenta nuovamente. Sul 13 a 18 ritorna in campo capitan Porreca al posto di Luciana Forino. Il set si chiude con un attacco di Asia Sozio che blocca il punteggio del tabellone sul 20 a 25.

Si va al 3° set, confermata al palleggio De Nicolò. Il set è equilibrato e si procede punto a punto. A metà set Porreca sostituisce Bavaro in posto 4; con la complicità di qualche errore di troppo al servizio, si arriva sul 19 pari. Al servizio si presenta Luciana Forino: le libellule alternano attacchi vincenti di Porreca con ace dai nove metri di Forino. Il match si chiude con una schiacciata di Porreca da posto 4 col punteggio di 19 a 25.

“Fare l’esordio in serie C è sempre un’emozione indescrivibile. Aver vinto questa partita sicuramente ci ha restituito sicurezze importanti e sono certa che questo siasolo l’inizio di un percorso di crescita che riguarda tutta la squadra. Sono felice di come sia andata oggi perchè era una vittoria ricercata e desiderata da tutte. Testa alla prossima e forza noi”, commenta così la palleggiatrice, classe 2007, Federica De Nicolò.

Una prestazione di carattere della compagine del Presidente Convertini, una vittoria caparbiamente voluta che fa raggiungere quota 8 punti nella classifica del girone B del Campionato di serie C femminile. Domenica prossima un’altra trasferta attende le libellule: si va sul difficile campo di Crispiano.

